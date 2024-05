Nädala kaja: elu kiusupunni kõrval

Reaalsus on hoopis midagi muud. Eesti ei ole Euroopas üksi, meil on Soome, meil on teised Balti riigid, meil on suurriigid, kellel raha ja sõjalist võimekust. Ka Brüsselis on mõistetud, et maailma olukorda arvestades on vajalik suunata üha enam ressursse kaitsekulutustesse. Toetada Ukrainat ja investeerida Euroopa sõjalisse võimekusse. Rahuorganisatsioonist, nagu Euroopa Liit seda olnud on, pööratakse pilgud üha enam sõjalise võimekuse suunas.