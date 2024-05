Linnuvaatlejaid oodatakse loendama pesitsevaid linde

Lindudel on praegu pesitsuse tippaeg, metsas ei ole ainsatki hektarit, kus keegi ei hauks, ehitaks pesa või kantseldaks poegi. Pildil laulurästa pesa.

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke linnuvaatlejaid 25. maist 15. juunini osalema haudelinnustiku punktloendusel, et koguda teavet meil pesitsevate lindude kohta. Loendust tegema on oodatud nii varem osalenud kui ka uued vabatahtlikud, kes tunnevad ära meie tavalisemad linnud välimuse, laulu ja häälitsuse järgi. Eriti oodatud on punktloenduste läbiviimine Kesk- ja Lõuna-Eestis.