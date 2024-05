Suvesaundi konkursi lõppkontsert toimub sel korral Rakvere Rahvaaias

«Kes eelmistel aastatel Suvesaundi lõppkontserte külastanud, juba enam-vähem teab, mida oodata,» rääkis konkursi peakorraldaja Mart Rauba. «Kahe tunni jooksul käib lavalt läbi üle kümne artisti. Kõigil neil on täpselt nii vähe lavaaega, et tuua rahvani ainult oma parimad palad, sealhulgas muidugi oma võistluslugu. Korraldajate ja artistide jaoks on see üks intensiivne trall, publikule aga loodetavasti kvaliteetne ja kirju spektaakel.»