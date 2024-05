Võsul peetakse Virumaa Suvesaundi eelpidu

Muusikat valib konkursi peakorraldaja Mart Rauba ehk DJ Masta Robusta, kes lubas mängida vaid kõige suvisemaid palasid. «Nende hulka satub kindlasti ka tänavusi ja eelmiste aastate võistluslugusid, kuid see pole eesmärk omaette,» ütles Rauba. «Pigem on see viimane rahulik hingetõmme enne konkursi metsikut lõpunädalat. Ja kus siis veel kui mitte Lääne-Virumaa suvepealinnas Võsul,» lisas ta.