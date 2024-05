Maie Urbas: «Eeldame, et meid külastav turist oleks teadlikum, kultuursem ja keskmisest rikkam»

Kuidas teile tundub, kas uude ametisse olete sisse elanud? Tõtt-öelda tundub, nagu oleksite ametis olnud palju kauem.

Jah, selle ajaga on nii palju tehtud, et tundub, nagu oleksin kogu aeg tegutsenud, eks. Ma olen valdkonnaga seotud olnud enne pikki aastaid, aga samas olin ka kolm aastat eemal. Ettevõtjana teenindan ise ka turiste, aga sellest, mida maakonnas tehti, olin eemal. Sisseelamine väga kaua ei võtnud. Loomulikult on vahepeal tulnud uusi ettevõtjaid, ja mis põhiline, olukord on varasemaga võrreldes drastiliselt muutunud, olgem ausad, maailma muutvad sündmused on turismile ikkagi mõjunud väga-väga halvasti.