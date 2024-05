«Lahenduste ministeerium» kutsub külvama headust

Varateismelise Niina kätte satub pooljuhuslikult kiri poisilt, kes kiusajate vastu abi leidmiseks pöördub lahenduste ministeeriumi poole. Niinat, kes pole sellisest ministeeriumist kuulnudki, hakkab asi huvitama ja ta otsustab poissi aidata. See lihtne otsus käivitab seikluse, mis haarab isegi rahvusvahelist tasandit. Mis koht on lahenduste ministeerium ja paljud teised küsimused leiavad seikluse käigus vastuse ja mõnigi mure saab lahendatud.

Lavastaja Taavi Tõnissoni sõnul on «Lahenduste ministeerium» kahtlemata suvine seikluslugu, aga siiski ka midagi palju enamat. «See on püüd parema ja turvalisema maailma poole, milles igaühele leidub ruumi ja milles lähtutakse põhimõttest, et kellelgi pole õigust teisi isikliku hüve saavutamise nimel alla suruda. Praegusel turbulentsel ajal kuluks meile üks lahenduste ministeerium hädasti ära. Keegi, kes nagu meie loo peategelased püüab isiklikku kasu tagaplaanile jättes päriselt teise heaks midagi ära teha. Suured muutused saavad alguse väikestest tegudest. Ja on meie endi valida, millises suunas me maailm liigub. Kas pimeduse või valguse poole,» rääkis lavastaja.