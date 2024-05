Rakvere piiga teeb Tartusse luuletänava

Tartus avaneb reedel, 7. juunil kell 12 kaheks tunniks luuletänav, mis on osa «Euroopa kultuuripealinna 2024» põhiprogrammist. Ebatavalise luuletänava korraldavad Ronja Talunik, kes on Rakverest pärit, ja Pääsu Ladva. Mõlemad piigad on Hugo Treffneri gümnaasiumi humanitaarsuuna õpilased.