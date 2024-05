Agaramad olid laadale kogunenud juba enne lõunat, ei hoolitud sellestki, et vabaõhukeskuses säras kuum päike lagipähe ning õnnelikud olid need, kes said end kosutada külma joogiga või leidsid varju puu alt. Kauplejaid oli laadal seinast seina, peamiselt võis leida värvilist "Hiina kaupa", mõned üksikud käsitööpakkujad olid kogunenud Vallimäe nõlvale oma toodangut müütama.