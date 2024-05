Keskkonnaagentuuri teatel on täna õhumass niiskem ja ebapüsivam. Ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärastlõunal areneb rünksajupilvi ja sajab kohati hoovihma, on äikest ja sekka võib tulla ka rahet. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 23..29, tuulele avatud rannikul ja sajuhoogudes 17..22°C.