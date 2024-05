Uue nädala ilm tuleb puhkajatele mokkamööda

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva selge ja vähese pilvisusega ilm. Öö hakul on mõnel pool pilvisem ning võib sadada hoovihma. Varitseb äikeseoht. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, rannikualadel puhub idakaare tuul 3–8 m/s. Sooja on 12–16 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja esineb äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 25–30, tuulele avatud rannikul 20 kraadi ümber.

Teisipäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub peamiselt lõunakaaretuul 1–6 m/s. Sooja on 13–18 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning võib esineda äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 25–30, tuulele avatud rannikul 20 kraadi ümber.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis võib sadada kohati hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 12–17 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja esineb äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s, äikesega kaasnevad tugevamad puhangud. Sooja on 24–30, tuulele avatud rannikul ja sajupilvede all 20 kraadi ümber.