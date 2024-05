Võrkpalliliidu peasekretär Ivar Lilleberg: rannavolle võib lähiaastatel saalivõrkpallist mööda minna

Nüüdseks on ta ametis olnud veidi üle aasta. Seni kogetuga on selgeks saanud, et omavalitsuse ja võrkpalliliidu töö on küll ühte pidi sarnane, samas on hoiakud kahes organisatsioonis kardinaalselt erinevad. Võrkpalli regionaalset arengut peab Lilleberg üheks oma hingeasjaks, selle töö esimesi vilju saavad läänevirulased maitsta juba praegu: kodumänge mängivad Rakveres koondised ja suvel toimub Rakvere Vallimäel rannavõrkpalli maailmakarikasarja etapp.