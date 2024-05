Aiandusühistu juures süttisid mets ja olmeprügi

Möödunud reede õhtul sõitsid päästjad Tapa linna Ambla maanteele, kus oli märgatud elumaja juures suitsu. Kohapeal selgus, et elanik oli teinud tule suitsuahju, mis asus vastu hoone seina. Tuleohu tõttu ahjus söed kustutati ja peremehele tehti selgitustööd, et tule tegemine on ohutu vähemalt 8 meetri ehk 10–13 sammu kaugusel hoonest.