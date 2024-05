Laupäeval avatakse Palermos uhiuus välijõusaal ja mänguala

Uues välijõusaalis on mitu trenažööri erinevate lihasgruppide treenimiseks ja väikelaste ronimislinnak. Avamisel toimub Ott Kiivika juhendamisel näidistreening ja edastatakse uue jõusaali kasutamise põhiteadmisi. "See on oluline investeering Palermo terviserajale ja annab võimalusi värskes õhus sportlikuks ajaveetmiseks ja trenni tegemiseks. Kõik on oodatud uudistama ja Ott Kiivika treeningust osa saama," kutsus Rakvere spordikeskuse direktor Ave Sats.