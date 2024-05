Lahing Tapa valla kooli pärast jõuab otsapidi Tartu ringkonnakohtusse

Tapa valla koolile direktori leidmiseks kuulutas vallavalitsus konkursi välja 29. aprillil, paberite sisseandmise tähtajaks seati 13. mai. Laekuski kaks avaldust, kuid siis otsustati tähtaega pikendada 9. juunini. Ühtlasi teatati, et direktor võib arvestada palgaga alates 2700 eurost. «Üritame huvilisi juurde saada. Me andsime uues kandideerimisvoorus vihje ka palgataseme kohta. VIROL-i tegevjuhi konkursil see toimis hästi,» rääkis vallavanem Riho Tell, kes on ühtlasi konkursikomisjoni esimees.