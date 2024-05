Naiskodukaitse alustab suurõppusega

Õppuse raames harjutavad viis evakuatsioonirühma protseduurilisi tegevusi evakuatsioonipunktide üles seadmisel, töös hoidmisel ning nende töö lõpetamisel. Põhiline eesmärk on rühmadel evakueeritavate vastuvõtmine ning nendega tegelemine evakuatsioonipunktides. Harjutatakse rühmade omavahelist koostööd ja info liikumist vastavalt etteantud stsenaariumidele. Õppusele on kaasatud koostööpartneritena Ida päästekeskus, kohalikud omavalitsused ja kaitseväe ajateenijad. Tänavusel õppusel osaleb ligi 600 inimest.

"Evakuatsiooniõppus "Miljon miksi" on meile vajalik selleks, et kontrollida väljaõppeperioodil õpitut ja teisalt tuvastada võimalikke õpikohti," ütles evakuatsiooniõppuse peaplaneerija, naiskodukaitse Viru ringkonna instruktor Aili Ehamaa. "Sellises mastaabis õppust korraldasime kirde maakaitseringkonnas ka eelmisel aastal, kuid tänavu on võrreldes eelmise korraga paljugi muutunud. Harjutame läbi kuni 350 evakueeritava vastuvõtmist mitmetes erinevates evakuatsioonipunktides. Harjutame evakuatsioonipunktide sulgemist ja evakueeritavate laialisaatmist teistesse evakuatsioonipunktidesse, evakuatsioonirühma erinevaid logistilisi ülesandeid ning lahendame erinevaid esilekerkivaid situatsioone ka meditsiinivaldkonnas. Evakuatsiooniõppus saab kindlasti olema väljakutseterohke, kuid olen kindel, et evakuatsioonirühmad saavad oma ülesannetega hakkama," rääkis Aili Ehamaa.