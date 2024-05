Pandivere päeva keskmes on lapsed

Väike-Maarjas tähistatakse 1. juunil 35. Pandivere päeva, mille teemaks on sel aastal "Lapsed läbi põlvkondade". Üritus langeb kokku lastekaitsepäevaga, tuletades meelde, et lapsed on meie tulevik ja meie kultuuri ning traditsioonide edasikandjad.