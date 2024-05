Rebasemamma hakkas skvotteriks ja hõivas Rakvere kesklinnas asuva kinnistu

Rakvere kesklinnarebast on varastel hommikutundidel nähtud istumas nii toidupoe kui ka loomakliiniku ukse ees ja luusimas ehitusobjektil. Vähe sellest: naaberkruntide elanikud kinnitavad, et ilusal ning pealtnäha heas toitumuses rebasel on kutsikad, kelle pesa asub elaniketa maja põranda all, ja jõudsalt sirguvad loomakesed teevad "koduhoovis" järjest suuremaid ringe.