Gordejev-Niitsoo tegid selle hooaja parima MM-sõidu

Kvalifikatsioonivõistlusel sõitsid Gordejev-Niitsoo välja oma grupi 7. koha, mis tähendas, et nad said põhisõitude stardipositsiooni valida kolmeteistkümnendana ehk esiritta. Esireast startimine on aga oluline, sest näiteks eelmisel etapil olid meie mehed teises reas ning sattusid sealt alustades ning endast olenemata põhjusel esimeses kurvis suurde avariisse, mille tõttu tuli sõit pooleli jätta. Loomulikult võib ka esireast startides ette tulla avariisid, kuid tõenäosus on siiski väiksem kui teisest reast alustades.