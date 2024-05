Ukrainlasi aitav vabatahtlik: Vene vägedes võitleb üle kahekümne riigi sõdureid

Olev tuli Ukrainast viimati mai alguses ja ukrainlaste olukord on jätkuvalt keeruline. Näiteks Sumõ piirivalvurid said eestlaste annetuste toel soetatud drooni. "Rinne on küll meeletult pikk ja igal pool aktiivset sõjategevust ei toimu, aga näiteks sealgi üritas venelaste 18-liikmeline diversandigrupp üle piiri tungida. See löödi õnneks tagasi," kirjeldas Olev.