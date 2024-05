REPORTAAŽ: Päästetööd muutis mõnevõrra keeruliseks kahel rattal kõikuv buss

Kümmekond minutit enne harjutuse algust on kannatanud ennast valmis sättinud ja ühega neist sai läbi katkise bussiakna ka juttu rääkida. Bussijuhi kohapeal oli ennast sisse seadnud siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse pääste ja hädaabiteenuste osakonnas töötav Mihkel Toomas Välimäe. Endi sõnutsi käis ta kannatamas juba teist korda. Mees kasutas rollimängijaks olemise kohta just sellist sõna kuna sündmuse lahendamise käigus võib juhtuda, et keegi astub käe peale või unustabki oma jala sinu käe peale. "Nagu eestlastele kombeks, siis on väga oluline, et keegi ka näeks, et sa kannatad. Nagu selles Tujurikkuja laulus. Teeme päästjatele erinevat tarkvara ja tänu õppusele näeme ise kohapeal, mis on nende tegelikud vajadused. Oleme siit juba päris palju inspiratsiooni saanud," rääkis Välimäe, kelle sõnul võib kannatamisel käimisest saada meeskonna traditsioon, sest seninähtu ja kogetu jättis itimeestele väga hea mulje.