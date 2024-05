Repliik: päris pöörane juurdehindlus

Mul on see kiiks, et kollektsioneerin Eesti õlle­etikette ja seepärast ostan ära kõik õlled, mille silt mu kollektsioonist puudub. Ühes Lääne-Viru majutusasutuses, jätan nime nimetamata, sattusin niinimetatud brändiõlledele – väiketootja Õllenaut toodang, majutusasutuse nimi kenasti etiketil. Sisu ei ole originaalne, see on väiketootja tavatoodang, mitte eksklusiivne või eriline, lihtsalt etikett on teine.