Juhtkiri: metsaloomad keset linna

Rakveres ühes aias seadsid end sisse reinuvaderid, õigemini rebaseema oma kutsikatega. Rakvere linnakeskkonnas elab või on sagedased külalised kümmekond liiki imetajaid. Ainult karu on veel puudu, kuigi ka mõmmikut on juba nähtud linna vahel ringi jooksmas. Ühest küljest hea näitaja, et loomale on linnakeskkond meeltmööda. Samas ega loom loll pole, tema tuleb sinna, kus kergemini oma kõhu täis saab.