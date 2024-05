Pärimusmuusika festival vajab kujunduseks plastist joogikõrsi

Viljandi pärimusmuusika festivali kunstnik Triin Amur ütles, et sai dekoratsioonide loomisel plastist joogikõrte rakendamiseks tõuke sellest, et alates 1. jaanuarist 2024 on avalikel üritustel lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ning söögiriistu. «Ma olen juba mõnda aega mõelnud, mis saab kasutamata kõrtest, mis jäävad kodus või ka kohvikutes ja restoranides seisma. Kahju oleks, kui need lihtsalt prügikasti rändaks,» märkis Amur.



Kord, puhtus ja raiskamise vähendamine on olnud Viljandi pärimusmuusika festivali korraldajatele väga tähtsad väärtused ettevõtmise sünnist peale. Festivali pealik Ando Kiviberg ütles, et festivali publik on oma hooliva käitumisega eeskuju andnud kogu Eesti ühiskonnale. «Mul on siiralt suur rõõm selle üle, et ka meie festivali kunstilise kujunduse meeskond leiab üha uusi võimalusi, kuidas esinemispaiku ja lavasid dekoreerides kasutada ära materjale, mis muidu võiks koormata Eesti jäätmesüsteemi ning prügilaid. Tänavu kogutavad joogikõrred rõõmustavad lavakaunistustena festivali külastajaid veel aastaid.»



Kiviberg rõhutas, et säästlik mõtlemine ja heaperemehelik majandamine on eesti talupojakultuurile omased iidsetest aegadest saati. Viljandi pärimusmuusika festivalil korduskasutatakse esemeid, mida on vähegi võimalik uuesti tarvitada – siltidest mööblini – ning dekoratsioone valmistatakse pea ainult jääkmaterjalidest. Festivalil on kasutusel ainult korduskasutatavad nõud ja külastajad on oodatud ka oma söögiriistadega. Traditsiooniliselt on avatud joogiveepunktid, kus oma pudelid tasuta puhta kraaniveega täita.



Puhtad, kasutamata plastkõrred saab tuua Viljandi pärimusmuusika aita või saata pakiautomaadiga. Täpse juhise leiab festivali kodulehelt.



31. Viljandi pärimusmuusika festival toimub 25.–28. ­juulini ning tänavusuvise festivali teema on «Mustrid ja jäljed».