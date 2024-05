Loojate sõnul on «Sisenemine sisenemisse» vaataja ning vaatemängu kohtumise valmisolek.

2018. aasta festivalil «Draama» esietendunud lavastusse koguti kõikide Eesti teatrite ja etendusasutuste helilised publikukutsungid ja seostatud tähistajad. Märguanne, mis reeglina tähistab etenduseks valmisolekut ning on signaal, et saali kogunetaks, on lavastuse keskne tegelane. Kutsungite kuulamisele ja info kuvamisele lisanduvad lavaruumi mõtestavad protsessid.