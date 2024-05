Maalinäitus viib rändama mälestuste radadele

Kunstniku tütar Viia Loik rääkis, et idee ema tööd näitusele seada sündis siis, kui kodumajas pööningut korrastades tuli välja hulk ema seni näitusele seadmata maale. Näituse avamisel viibis kohal ka 85-aastane kunstnik ise, kes tutvustas maale ja jutustas lugusid, mis iga töö valmimisele kaasa olid aidanud.

Kunstnik ja keraamik Ilme Loik on lõpetanud 1968. aastal Tartu kunstikooli dekoraatorina ja 1974. aastal Tallinna kunstiinstituudi keraamikuna. Ta kõneles, et on tegev tänase päevani, keskendudes peamiselt portselani maalimisele ja tellimustöödele. «Käsi kipub ainult värisema,» mainis soliidses eas keraamik külalistele naljatades.