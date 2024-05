VASTULAUSE Anti Poolamets, Sa oled nagu vintis kirikupapp, kes soovitab talitada oma sõnade, mitte tegude järgi

Kui Sa lihtsameelselt arvad, et juba ainuüksi see, et Jüri Ratas vaatab mulle kuuluva Tsentrumi reklaamiekraanilt kõigile vastu, on toetus, siis ka siin Sa eksid. Jüri Ratas, õigemini Isamaa, maksab selle eest hoopis mulle. Arved võin ette näidata, kui küsima tuled.

Veel kirjutad, et "Isamaa sõltuvuse valusaks ilminguks on jõudmine sinnamaani, et volikogu ei täida enda võetud õigusakte, vaid on ühemõtteliselt asunud arendaja esindajaks linnavalitsuses". Anti, kas Sind ja EKRE-t on siis mitu? Ma ei tea täpselt, kas Sina konkreetselt olid volikogus sel päeval kohal, kui detailplaneering algatati, ja siis hulk aega hiljem vastu võeti, aga need otsused tehti ju saja protsendi poolthäältega. Järelikult hääletas poolt ka EKRE, kui teie saadikud istungilt just ei puudunud.

Kui Sa oleksid algaja poliitik, siis ma saaks veel aru, et Sina ja EKRE fraktsioon tervikuna andis hääle asja poolt, mille sisust aru ei saanud. Aga Sa ju pole algaja. Sa tulistad ise endale jalga. Sa räägid täpselt nagu vindine vene papp, kelle ma pealkirja panin – talitage mu sõnade, mitte tegude järgi.

Kui EKRE ja ülejäänud linnavolikogu opositsioon minuga kohtus, siis oli teie fraktsiooni liige Marti Kuusik vähemalt nii aus, et avaldas mulle suusõnaliselt poolehoidu, aga tunnistas, et EKRE ametlik seisukoht on teine. Kelle sõnu Sina Anti räägid ja kirjutad?

Poliitikuna võid Sa ju kahepalgelist juttu ajada, aga ettevõtlusmaailmas kukuksid küll kohe kärinaga läbi. Ega ma poliitikute hingeelu muidugi lõpuni ei mõista, aga ma püüan hetkel Sinust aru saada – Sul on enne Euroopa Parlamendi valimisi vaja pildis olla. Kuna üks pool minu ärikeskuse nii-öelda juhtumis oli juba hõivatud, pidid Sa valima vastaspoole, et vähegi silma paista. Aga ma ei tea, mida selline valik Sulle Su edaspidises poliitikukarjääris tähendab. Millegi ära tegemise asemel pidevalt ära panna on lihtne, aga ühel hetkel ärapanijaid lihtsalt enam ei usuta. Ka valijad ei usu.