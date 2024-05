Haljala vald alustab Võsul tasulise parkimise korraldamiseks koostööd EuroParkiga

Parkimine on tasuline Eha tänavast kuni Rakvere tee sillani. Tasulist parkimist rakendatakse nimetatud piirkonnas ka teede ja tänavate ääres asuvatel parkimiskohtadel ning kõikides avalikes parklates. Parkimistasu määr on 2,50 eurot ühe parkimistunni ning 15 eurot 24 tunni parkimise eest. Parkimine on tasuline kõikidel nädalapäevadel ööpäev läbi.

Haljala vallavanema Anti Puusepa sõnul on Võsul parkimise tasuliseks muutmine vajalik ja loogiline samm. "Mitmetes suvituskohtades üle Eesti tuleb parkimise eest tasuda, mistõttu ei ole tasuline parkimine midagi erandlikku," lausus ta. "Suvitajad panustavad läbi tasulise parkimise sellesse, et alevikus on parkimine korraldatud ja supelrand hooldatud," ütles Puusepp ja lisas, et tegu on sümboolse panusega Võsu kui armastatud suvituskoha heakorda.

Haljala vallavalitsus korraldas hankemenetluse parkimise operaatoriteenuse osutaja leidmiseks. Parima pakkumuse esitas OÜ Europark Estonia, kellega vald alustab koostööd Võsul parkimise korraldamiseks.

"Parkimise tasuliseks muutmisel on oluline osa ka laiemalt parkimiskorralduse parandamisel," selgitas vallavanem. "Meil on heameel alustada koostööd pikaaegse kogemusega partneriga ja loodame, et senise parkimiskorralduse muutmine möödub võimalikult muretult."

OÜ Europark Estonia tegevjuht Karol Kovanen lausus, et väike Võsu alevik pole mõeldud nii suure hulga autode jaoks, kui neid seal suvel on. "Reguleerimata liiklus ja suvine autouputus on igas mõttes kulu kohaliku elaniku taskust ja röövib ka osakese Võsu suvisest võlust külastaja jaoks," ütles ta. "Parkimistasudega ohjeldame loodetavasti pisut autode hulka. Meie kogemusest ükski külastaja Võsule sellepärast tulemata ei jäta, tullakse lihtsalt hulgakesti vähemate autodega, mis pargitakse suvila hoovi ja promenaadil liigutakse rohkem jala ja rattaga. Need, kes soovivad autoga randa tulla, on tänulikud, et ei pea kohta otsima," rääkis Kovanen ning lisas, et kindlasti on esimene suvi õppimise ja kohanemise aeg.

Vallavalitsus palub Võsu külalistel ja kohalikel elanikel olla tähelepanelikud ning juhinduda liikluskorraldusvahenditest ja parkimiskorralduse infotahvlitest. Parkimiskorraldust puudutav informatsioon avalikustatakse juunikuus Haljala valla ja EuroParki veebilehel.