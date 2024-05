Spordikeskuse kaks hooldustehnikut on esmaspäeval ja kolmapäeval kasutanud mitu väärtuslikku töötundi aiamoodulite vahetuseks. "Me ei pea seda väärtust loovaks teenuseks, mida pakkuda spordikogukonnale," seisab spordikeskuse postituses.

Aed on paigaldatud selleks, et pallid kaugele ei veereks ja loomad/autod öisel platsil pahandust ei teeks. Ümber kunstmurustaadioni olev aed on treeninguvälistel aegadel lukus. Aga kahele harjutusväljakule ning korvpalliplatsidele pääsevad huvilised igal ajal mängima. Spordikeskuse kollektiiv kutsub üles väravaid kasutama, et aiad terved püsiksid.