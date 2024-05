Riik soovib üle vaadata narkokuritegude karistusmäärad

Justiitsminister Madis Timpsoni sõnul on narkoainete käitlemise süütegude karistusi mõistlik senisest enam eristada. «Lihtsalt öeldes on praegused karistused narkoainete enda tarbeks käitlejatele ja teistele müüjatele-vahendajatele praegu mõnel juhul üsna sarnased,» selgitas Timpson ja lisas, et on mõistlik karistusi eristada nii, et karmimad tagajärjed kaasnevad neile, kelle eesmärk on teiste tervise arvelt rikastuda, ning enda tarbeks tarvitajatele ette nähtud karistused oleksid leebemad.