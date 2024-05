Marko Zukker, restorani üks asutajatest, nentis, et tõtt-öelda ei tea keegi lõpuni, kuidas täpselt valiku tegemine käib ning mida arvesse võetakse – arvatakse, et hinnatakse restoranikogemust üleüldiselt, samas on mõned arvamusel, et otsuse tegemisel loeb vaid toit ise. «Igal aastal tehakse valik uuesti, ette teada midagi ei ole. Nominatsioonide väljakuulutamise kohta tuleb küll eelteade, ent reaalne kutse saabub alles toimumispäeval, kõik on väga salajane,» selgitas Zukker.