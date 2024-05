Virumaa spordiklubi tegi taekwondo meistrivõistlustel puhta töö

Meistrimedalid jagati välja 25. mail kuumas Pärnu kergejõustikuhallis. "Me ei saa öelda, et läksime ja tegime," rääkis klubi juht ja treener Marko Levtšenko. "Meie viimane kuu oli tavapärasest tõsisem ettevalmistus lisatreeningute näol. Panime eesmärgi, nägime vaeva, tegime ära. Nii mõnelgi sportlasel jäi jalka trenni minemata, loodan, et jalgpallitreenerid ei pane pahaks. Suvi on ees ja taekwondos on nüüd väheke rahulikum ning loodan, et meie õpetatud taekwondo oskused tulevad jalkas või mõnes muus alas ainult kasuks."