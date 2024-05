Valgejõkke lasti elama üle kahe tuhande noorkala

Lõhet viidi sel kevadel nelja jõkke. Kõige enam kalu läks Pärnu jõkke, kuhu asutati 58 930 üheaastast ja 8 340 kaheaastast noorkala. "Lõhet asustame Põlula meeskonnaga Soome lahe jõgedesse juba 1997. aastast. Selle ajaga on mitmetes lõhejõgedes populatsioon nii palju taastunud, et lõhe paljuneb seal juba ise. Kindlasti on abi ka kalakaitsest, mis on viimasel aastakümnel efektiivselt piiranud röövpüüki," avaldas RMK Põlula kalakasvatustalituse nõunik Ene Saadre heameelt olukorra paranemise üle.