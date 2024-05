Pankrannikule tekkis salapärane auk

Lääne-Virumaa päästjad käisid Vinni vallas Tammiku külas, kui kell 21.49 anti teada elektriliinide all tossavast maapinnast. Roela vabatahtlike päästjate kohale jõudmise ajaks oli põleng kustunud. Kohapeal selgus, et äike oli löönud elektriliini ja sellest maapinnale põleng tekkinud. Lisaks oli talus elekter ära läinud ning kohale kutsuti elektrikud.

Kell 13.19 teatati tumedast suitsust Haljala vallas Idavere külas. Kohale jõudnud päästjad leidsid eest lõkke, mida meesterahvas juba aiavoolikuveega kustutas. Kuna lõkkes põletati lisaks okstele prügi, selgitasid päästjad, et lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit.

Mööblit, immutatud või värvitud puitu, rehve, kaableid, plasti, riideid ja ehitusjäätmeid ei tohi lõkkesse visata, kuna nende põletamise korral on tegemist otsese looduse ja inimeste mürgitamisega. Lisaks ei tohi lõket kunagi jätta järelevalveta ning enne lõkkekohast lahkumist tuleb veenduda, et tuli on täielikult kustunud.