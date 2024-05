Neeme-Jaak Paap Rakvere jalgpallihallist: terve aeg on palli linnavalitsuse väravasse taotud, aga klubi lahendusi ei paku

Jalgpallikogukond heidab linnavalitsusele ette, et projekt on venima jäänud, linnavalitsus töötab sellele vastu, ja rahva seas valitseb hirm, et halli üldse ei tulegi. Abilinnapea Neeme-Jaak Paap on esimestest tööpäevadest jalgpallihalli ehitamise eest seisnud ja seisab siiani ning lükkab linnavalitsuse aadressil tulnud süüdistused ümber.