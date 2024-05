Aegviidu vineeritehase häving tules šokeerib kogu alevikku

OÜ Kaes on registrisse kantud juba 1996. aasta lõpus ja Anija vallavanema Riivo Noore sõnul sestsaadik ka järjepidevalt tegutsenud. "See on šokk meile kõigile," tõdes Noor, kes samuti oli neljapäeval sündmuskohal. "Suur ettevõte, palju töötajaid. Sisuliselt hävis ju kõik. Tulin vaatama, et kas vald saab omalt poolt millegagi järelkustutustöödel abiks olla, aga hetkel meie poole pöördutud ei ole," rääkis vallavanem.