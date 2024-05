Video Kiltsi alevikku on kolinud viieliikmeline karupere

Kiltsi jahtkonna esimees Peeter Järvamägi rääkis, et karude järelkasv aleviku ümbruses on suur. "Praegu on nähtud karuema nelja pojaga ja karu ka kolme pojaga. Küsimus on selles, kas tegu on ühe perega, kus üks poeg hukka saanud, või kahe erineva perega," ütles Järvamägi.