Evakuatsiooniõppus: paljud ajateenijad paistsid silma näitlejameisterlikkusega

Kentsakas vaatemäng oli evakuatsiooniõppuse "Miljon Miksi" üks osa. Sarnaseid proovilepanekuid on korraldajad osalejatele kavandanud igaks päevaks mitu. Et reaalses olukorras oleks kõikvõimalikud olukorrad läbi proovitud ja kitsaskohad üles leitud. Näiteks tuli õppustel tegeleda joobes inimeste, vanemateta lapse, riigivastase ning usukuulutajatega. Samuti tuli leida lahendus inimesele, kes oli maha unustanud enda ravimid, kuid vajas neid igapäevaselt.

Kahel päeval väga loomutruult alkoholijoobes naisterahvast kehastanud Denis Smirnov Viru jalaväepataljonist kõneles, et tema jaoks oli õppus väga huvitav. "Sai palju nalja, sest legendi järgi olin purjus naine, kes pidi meestega flirtima, et saada alkoholi või raha selle hankimiseks," selgitas ta. Smirnovi sõnul on õppustel vaba aega umbes sama palju, kui Jõhvis kasarmus olles. "Aga siin meeldib mulle rohkem. Hea vaheldus ja väga ägedad tegevused," tõdes ta.