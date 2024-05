Vaade: Virumaa Teataja paberleht ilmub suvekuudel taas kolmel korral nädalas

Kõik pikemad paberlehe artiklid on digilehes samuti loetavad. Kõige mõistlikum on ammutada piirkondlikku infot nii veebist kui ka paberväljaandest: üks tagab kiire ja operatiivse pidevalt uueneva info, teisest saab aga lugeda põnevaid persoonilugusid, pikki intervjuusid ning põhjalikku analüüsi sisaldavaid probleemlugusid.

Virumaa Teataja paberlehe jätkusuutlikkuse pärast tellija muretsema ei pea: maakondades jääb paberleht veel pikaks ajaks oluliseks ja turvaliseks infokandjaks. Me tajume, et inimeste lugemisharjumused küll muutuvad, kuid mitte nii kiiresti, kui on ennustatud. Eestikeelsed paberlehed on ilmunud üle 200 aasta ning jätkavad ilmumist.