Repliik: üksi saab kiiresti, aga ...

Rohepöörased üritavad hirmsa hooga planeeti päästa ning samal ajal ajavad India ja Hiina asju ikka omasoodu edasi. Igaüks saab oma looduslähedust hinnata selle järgi, palju ta taimede, putukate, lindude ja puude nimetusi ning hingeelu teab. Ja samas tuleb nentida, et ei saa päästa bioloogilisi kooslusi, millest mitte midagi aru ei saa.

Rakvere linnamets laiub pea 160 hektaril ja see on hea koht, kus koos looduse või kaaslasega mõnusasti kulgeda. Kas siis jalutades või mõnelt pingilt looduse ilu nautides. Kevadest alates laiub puude all ka lopsakas taimestik, mis eraldi vaatemängu pakub. Hoidkem ja armastagem ning liikugem edasi ikka koos loodusega.