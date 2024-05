Amet: loomade kasutamisest üritustel tuleb enne teada anda

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialisti Carol Laurimaa sõnul peab ürituse korraldaja ametile esitama hulga andmeid, et üritus oleks loomadele võimalikult turvaline. «Teavitus peab sisaldama andmeid ürituse liigi, toimumisaja, koha, looma liigi, looma päritoluriigi ja -piirkonna, üritusel veterinaarteenust pakkuva veterinaararsti nime ja kontaktandmeid, looma terviseandmeid ja ürituse korraldaja nime ja kontaktandmeid,» loetles Laurimaa.

Oluline on, et üritustel näidatavad loomad on terved, nõuetekohaselt vaktsineeritud ning looma tavapärased käitumisharjumused ja eluviis võimaldavad temaga sellistel üritustel osaleda.