Ettevõte maksis välismaalasele väiksemat töötasu ja sai trahvi

Raha. Pilt on illustreeriv.

Kolmapäeval külastasid Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnikud Lääne-Virumaa ettevõtet, et kontrollida, kas välismaalasest töötajale on makstud väiksemat töötasu, kui on sätestatud välismaalaste seaduses.