Näitus toob Vainupea kabelisse maa ja mere piirimaile

"Olen väga tänulik, et mind on Vainupeal niivõrd lahkelt vastu võetud. Sellest koostööst tunnen suurt rõõmu. Rannik ja meri on mind alati inspireerinud ning nüüd õnnestub temaatilist näitust sisuliselt kaldapealsel tutvustada," rääkis kunstnik, kelle suvekodu asub naaberkülas Eismas. Näituse jõudmine Vainupeale sündis möödunud aasta sügisel peetud puhtjuhuslikust vestlusest kunstniku ja Vainupea külavanema vahel Rakveres tegutsevas laste mängukeskuses. Kui oli tulnud ilmsiks, et Taisi Neeme tegeleb maalimisega ning tal on mitu tugevat näitust seljataga, ei jäänud külavanemal tegemata pakkumine panna tema tööd üles kabelisse.