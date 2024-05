Kadrinas tuleb tegus lastepäev

Kontserdile järgneb Seebikarbiralli, millele on end kirja pannud 23 meeskonda lähemalt ja kaugemalt. "Osalejaid on rohkem kui mullu. Plaanis oli panna piiriks 20 meeskonda, kuid eks ikka mõned võivad viimasel hetkel ära langeda," ütles Seebikarbiralli korraldaja ja idee algataja, Kadrina keskkooli tehnoloogiaõpetaja Karl Meos.

Meos märkis, et iga juhendaja vastutab selle eest, et masin võistlustules ikka vastu peaks, ja rõhutas, et kindlasti hindavad selle konditsiooni enne võistlust ka korraldajad. Kell 11 algavad kiiruse peale sõidud ja kell 12.30 täpsussõit.