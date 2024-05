Virumaa inspiratsioonipäev ootab osalema

Kohtumise raames tutvustatakse Virumaa turismisihtkoha koostöömudelit ja programmi, mille peamine eesmärk on turismiteenuste kvaliteedi ja külalislahkuse arendamine. Päeva jooksul toimuvad arutelud ja töötoad keskenduvad turismiettevõtjatele olulistele teemadele.

Lisaks tutvustatakse koolitusi, mis on mõeldud ettevõtjate oskuste ja teadmiste arendamiseks. Inspiratsioonipäeval osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine, et tagada koht kõigile huvilistele.