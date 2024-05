Röövpüüdjast ujuva karuni: piirivalvurina pead olema alati valmis ootamatusteks

Narva linn, Kulgu sadam, kell näitab 8.35 hommikul. Narva kordoni piiripatrulligrupi grupijuht Aivo Tepner ja piirivalvur Margo Peenema tõstavad patrullautost kotitäite viisi varustust kaatrile, et minna ja hoida meie idapiir, mis kulgeb mööda Narva veehoidlat ja jõge, kaitstuna. Mõnekümneminutilise sõidu järel tuleb läbi raadioeetri teade, et droonilt on märgatud röövpüüdjat.