Andres Meesak on praegu Viru Elektrivõrkude tarkade energialahenduste juht. Ta on juhtinud ka Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni ning pürginud erakonna Eestimaa Rohelised ridades riigikokku.

Tamsalus ütles Meesak algatuseks, et pani enda suvila katusele Juminda poolsaarel päikesepaneelid juba 2012. aastal. Majal on 9 kilovatine tootmisvõimsus. Praeguseks on maja tootnud kokku 120 megavatt-tundi elektrit. "Olen Eestis üks päikeseelektri pioneeridest," rõhutas mees enesekindlalt.