Skisofreenia on psüühikahäire, mis põhjustab tugevaid muutusi inimese reaalsustajus. Läbi aastate on filmimaailmas kujutatud skisofreenikuid ja muude vaimsete tõbede all kannatavaid inimesi kui tegelasi, kes on ohutud, armsad ning oma loomult kõigest pisut imelikud ja omapärased.