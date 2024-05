Elamuarendus Taaravainu külas võib üle sõita haruldase orhidee kasvukohast

Annemäe teel elav pensionäripõlve pidav Eve Aigro märkas kauneid kuldkingi oma maja naabruses esimest korda nelja aasta eest, kui ta koeraga jalutamas käis. Aigro maja nimelt on viimane, mis Annemäe teel veel Rakvere linna piiresse jääb. Mõned meetrid lääne pool näitab silt juba Taaravainu küla, mis on osa Rakvere vallast.

Sinna Taaravainu külla Vallimäe kinnistule kavandatakse 11,55 hektaril laiuvat elamurajooni. Kuid kaunis kuldking on II kategooria kaitsealune taim. «Nad on siin olemas,» rõhutas Aigro. Ta on pildistanud kauneid kuldkingi ja andnud neist teada keskkonnaametile.