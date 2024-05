Lasilas laulavad mudilased Maria Wunderlichi auks tema laule

Lasila põhikooli õpetaja Eve Kangur ütles, et laulupäevast Lasilas on saanud traditsiooniline üritus, sest aastal 2021 toimus samas Maria Wunderlichi pingi avamine ja valla koolide laste laulupäev. «Kuna laste laulupäeva vastu tunti huvi ka väljaspool Rakvere valla piire, on sellel aastal kutsutud kokku maakonna mudilaskoorid ja toimub ühislaulmine, kus puudub võistlusmoment ja lapsed saavad kooslaulmisest rõõmu tunda,» rääkis ta.