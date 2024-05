Rekordaasta: silmapaistvaid koolilõpetajaid on tänavu eriti palju

VIROL-i hariduse- ja kultuurispetsialist Ingrid Pärnamäe lausus koosviibimise avasõnades, et tegemist on rekordaastaga: kui varem on kutsutute arv maakonna koolide peale olnud poolesaja ringis, siis sel aastal sai kutse vastuvõtule suisa 69 tublit noort inimest. Tõsi, Rehbinderi majas tuli kasutusele võtta suisa mitu ruumi, et ära mahuksid nii kutsutud, nende saatjad kui ka esinejad.